Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции

Об этом сообщается на странице Eurovision Ukraine в Facebook. "Главная сцена Европы сдана в эксплуатацию. С сегодняшнего дня начинаются репетиции участников Евровидения 2018", - говорится в сообщении.

63-й песенный конкурс Евровидение пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Два полуфинала и финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно.

Украину на песенном конкурсе представит Melovin с песней "Under the Ladder". Он выйдет на сцену последним, под номером 18, во втором полуфинале.