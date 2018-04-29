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Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
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Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции

Евровидение 2018
16:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Участники Евровидения 2018 с 29 апреля начинают репетиции на главной сцене этого международного песенного конкурса, что состоится в Португалии.

Об этом сообщается на странице Eurovision Ukraine в Facebook. "Главная сцена Европы сдана в эксплуатацию. С сегодняшнего дня начинаются репетиции участников Евровидения 2018", - говорится в сообщении.

63-й песенный конкурс Евровидение пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Два полуфинала и финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно.

Украину на песенном конкурсе представит Melovin с песней "Under the Ladder". Он выйдет на сцену последним, под номером 18, во втором полуфинале.

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Все по теме:

Новости культуры, Eurovision, MELOVIN, Евровидение 2018, Лиссабон, Песенный конкурс, Португалия, Репетиции, Украина на Евровидении 2018, Участники.
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