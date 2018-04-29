https://telegraf.com.ua/files/2018/04/lisb__facebook_com_eurovisiononline__650x4101-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4037115-evrovidenie-2018-uchastniki-konkursa-proveli-pervyie-repetitsii.html
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Новости культуры: Участники Евровидения 2018 с 29 апреля начинают репетиции на главной сцене этого международного песенного конкурса, что состоится в Португалии.
Об этом сообщается на странице Eurovision Ukraine в Facebook. "Главная сцена Европы сдана в эксплуатацию. С сегодняшнего дня начинаются репетиции участников Евровидения 2018", - говорится в сообщении.
63-й песенный конкурс Евровидение пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Два полуфинала и финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно.
Украину на песенном конкурсе представит Melovin с песней "Under the Ladder". Он выйдет на сцену последним, под номером 18, во втором полуфинале.
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