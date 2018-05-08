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Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)

Алексеев
07:48 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Украинский певец Никита Алексеев покорил публику своим номером еще до начала конкурса.

Популярный исполнитель Alekseev на "Евровидении-2018" представит Беларусь уже завтра, 8 мая. Певец выступит во время первого полуфинала с песней-балладой "Forever".

После репетиций фанаты конкурса назвали выступление Alekseev одним из самых впечатляющих. В сети бурно обсуждают постановку номера музыканта, главным элементом в котором станет роза - символ любви, страсти и увлечения. Образ чувств в танце исполнит артистка Юлия Зимогляд-Блажкив. Наибольший восторг у поклонников вызвал финал номера – разорванная спина артиста, с которой прорастают розы, которые являются символом души, пропитанной любовью.

Зрители конкурса отмечают, что именно Alekseev должен стать победителем конкурса: "Этот певец – что-то новое для "Евровидения"! Настоящий шедевр!", "Он должен победить в этом году", "Самая романтичная песня на "Евровидении" в этом году!", "Никто не забудет этот перфоманс! Он невероятно впечатляет! Мой голос – тебе!", "Это так эффектно!".

Режиссером-постановщиком номера стал Олег Боднарчук, который также является продюсером Никиты. Олег рассказал, что главная технология номера - это артист:

"Артист и идея – главные технологии номера Forever. Есть и технические приемы, которые зрители увидят уже завтра во время полуфинала. Организаторы "Евровидения" оперативно реагируют на наши замечания и вносят все коррективы. К завтрашнему выступлению мы готовы".

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Новости культуры, Forever, Алексеев, Видео, Евровидение, Конкурс, Певец, Песня.
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