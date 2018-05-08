Группа Kozak System записали гимн для украинских солдат (Видео)

Во вторник, 8 мая, известная украинская рок-группа Kozak System презентовала клип на песню-гимн, посвященный 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Едельвейси".

Написать песню о тех и для тех, кто воюет в горных бригадах, возникла у командира взвода Глеба Бабича.

"Текст и мелодия были со мной рядом постоянно, но они должны были "вызреть". Это вызревание произошло буквально за один день, я записал демо песни и вдруг выяснилось, что один из моих собратьев учился в одном классе с Сашком Положинским, лидером группы "Тартак". Мы обратиться к нему, а Саша сразу же ответил: "Эту песню должны записать именно Kozak System, она совершенно в их стиле!". Я передал демо песни Kozak System, они сразу же со мной связались, а на утро следующего дня я уже был в Киеве на студии. За один день мы закончили запись песни. Я ожидал хорошего результата, но то, что получилось, превзошло мои самые смелые ожидания", - сказал Глеб.

Отметим, что "Едельвейси", о которых идет речь в песне, и является той самой 10 ОГШБр, в которой служит уже несколько лет Глеб Бабич. Дело в том, что в символике почти всех европейских горных подразделений присутствует эдельвейс - это естественно, ведь это высокогорный непокорный цветок, который растет на камнях в горах.

"Это - наша война и мы вместе с военными также воюем, просто на своем, культурном фронте", - комментирует трек фронтмен Kozak System Иван Леньо.

Для съемок видео Kozak System приехали в зону АТО, на позиции "Едельвейсів", на несколько дней: познакомились с героями новой песни вживую, отсняли синхроны и конечно же, сыграли акустический концерт в воинской части.