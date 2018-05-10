Alekseev рассказал, почему не попал в финал "Евровидения-2018"

По результатам первого полуфинала, в финал Евровидения-2018 прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

Украинский певец Alekseev, выступивший за Беларусь в полуфинале Евровидения-2018, прокомментировал непопадание в финал.

Как написал исполнитель в своем Instagram, после Евровидения начинается новый этап в его жизни. "Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый", – написал Alekseev.

По результатам первого полуфинала, в финал Евровидения-2018 прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.