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Alekseev рассказал, почему не попал в финал "Евровидения-2018"

Alekseev
10:44 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Певец поблагодарил своих фанатов за поддержку.

По результатам первого полуфинала, в финал Евровидения-2018 прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

Украинский певец Alekseev, выступивший за Беларусь в полуфинале Евровидения-2018, прокомментировал непопадание в финал.

Как написал исполнитель в своем Instagram, после Евровидения начинается новый этап в его жизни. "Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый", – написал Alekseev.

По результатам первого полуфинала, в финал Евровидения-2018 прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

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Новости культуры, Instagram, Алексеев, Видео, Евровидения, Евровидения-2018, Певец, Финал.
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