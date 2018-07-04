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Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita

Даша Астафьева
11:12 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Экс-участница группы Nikita Даша Астафьева, которая сейчас строит успешную сольную карьеру, впервые рассказала об отношениях с продюсером группы.

32-летняя модель, певица и телеведущая Даша Астафьева обрела популярность именно благодаря участию в музыкальной группе Nikita. Однако, в 2017 году солистка решила покинуть бэнд и начать сольную карьеру.

С того момента Астафьева еще ни разу не объясняла, что же заставило ее принять такое решение. В своем интервью модель призналась, что ее контракт с продюсерским центром Юрия Никитина Mamamusic досрочно закончился в сентябре 2017 года. Но, исполнительница считает, что в дальнейшем она сама принесет себе большую пользу в своей творческой деятельности.

"Безусловно, я благодарна всем сотрудникам Mamamusic. Да, с некоторыми у меня были конфликты, и, скорее всего, они запомнят меня скандалисткой и дурой. Но мне все равно - 10 лет я проработала искренне и с отдачей", - говорит Даша.

Также певица добавила, что ей уже не подходит тот формат сотрудничества, который предлагает Mamamusic, так как все решается за нее.

Астафьева отметила, что все песни группы Nikita остались у продюсера Юрия Никитина, однако у нее тоже остались права как у исполнителя. Поэтому артистка часто поет эти композиции на своих концертах, хотя сейчас очень активно записывает свой сольный альбом.

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Новости культуры, Nikita, Группа, Даша Астафьева, Уход из группы, Юрий Никитин.
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Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
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