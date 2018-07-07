https://telegraf.com.ua/files/2018/07/32095334_2063503947197027_3123219068539109376_n1-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4216849-olya-polyakova-priglashaet-poklonnikov-na-kontsert-v-zhitomirskuyu-oblast.html
Оля Полякова приглашает поклонников на концерт в Житомирскую область
12:39 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram
Новости культуры: Ольга Полякова в своем Instagram пригласила подписчиков на концерт в Романов.
Знаменитая и всеми любимая украинская певица Оля Полякова опубликовала снимок в своем аккаунте в Instagram, где сообщает о сегодняшнем концерте, который пройдет в Житомирской области. Концерт пройдет на главной площади поселка городского типа Романов.
Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Певица приглашает всех желающих прийти на концерт и обещает, что не даст скучать никому.
Оля Полякова анонсировала выход нового клипа
"Сегодня отжигаем в Романове (Житомирская область). Встречаемся на главной площади, будем шлепать, наполняться эмоциями и веселиться! Кто с нами!?" - написала Полякова.
Telegraf.com.ua