Оля Полякова приглашает поклонников на концерт в Житомирскую область

Знаменитая и всеми любимая украинская певица Оля Полякова опубликовала снимок в своем аккаунте в Instagram, где сообщает о сегодняшнем концерте, который пройдет в Житомирской области. Концерт пройдет на главной площади поселка городского типа Романов.

Певица приглашает всех желающих прийти на концерт и обещает, что не даст скучать никому.

"Сегодня отжигаем в Романове (Житомирская область). Встречаемся на главной площади, будем шлепать, наполняться эмоциями и веселиться! Кто с нами!?" - написала Полякова.