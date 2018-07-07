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Оля Полякова приглашает поклонников на концерт в Житомирскую область

Оля Полякова
12:39 Сегодня Телеграф
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Фото: Instagram

Новости культуры: Ольга Полякова в своем Instagram пригласила подписчиков на концерт в Романов.

Знаменитая и всеми любимая украинская певица Оля Полякова опубликовала снимок в своем аккаунте в Instagram, где сообщает о сегодняшнем концерте, который пройдет в Житомирской области. Концерт пройдет на главной площади поселка городского типа Романов. 

Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram

Певица приглашает всех желающих прийти на концерт и обещает, что не даст скучать никому.

Оля Полякова анонсировала выход нового клипа

"Сегодня отжигаем в Романове (Житомирская область). Встречаемся на главной площади, будем шлепать, наполняться эмоциями и веселиться! Кто с нами!?" - написала Полякова. 

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