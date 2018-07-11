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Победительница "Евровидения" Нетта сейчас находится в Украине (Видео)

Нетта Барзилай
11:37 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Причина приезда Нетты Барзилай в Киев - съемки нового клипа.

Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай сейчас находится в Киеве. Израильскую певицу узнали на улице, сделали несколько фотографий и даже засняли процесс съемок клипа исполнительницы. 

Это видео сняли возле музея истории Украины в центре Киева. На нем певица сидит на диване, крутится, а вокруг разворачиваются события, напоминающие голливудский блокбастер. Нетту также заметили в Буче в парке - на том же диване.

Стало известно, что сегодня последний день съемок и проходить они будут на Борщаговке в Киеве. Вечером певица полетит домой. 

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Все по теме:

Новости культуры, Евровидения-2018, Израильские певицы, Музыка, Нетта Барзилай, Новые клипы.
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