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Победительница "Евровидения" Нетта сейчас находится в Украине (Видео)
11:37 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Причина приезда Нетты Барзилай в Киев - съемки нового клипа.
Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай сейчас находится в Киеве. Израильскую певицу узнали на улице, сделали несколько фотографий и даже засняли процесс съемок клипа исполнительницы.
Это видео сняли возле музея истории Украины в центре Киева. На нем певица сидит на диване, крутится, а вокруг разворачиваются события, напоминающие голливудский блокбастер. Нетту также заметили в Буче в парке - на том же диване.
Стало известно, что сегодня последний день съемок и проходить они будут на Борщаговке в Киеве. Вечером певица полетит домой.
Telegraf.com.ua