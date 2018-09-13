Олег Скрипка выпустил новый клип "Кобіта" (Видео)

Украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" (ВВ) во главе с лидером Олегом Скрипкой презентовала клип на композицию "Кобіта". "Кобита" - это суперклассная девушка или женщина. Сейчас существуют определенные предубеждения относительно красивых и стильных барышень: их критикуют или вообще высмеивают. Однако я охотно стану на их сторону! Да, они любят покрутить нами, мужчинами, но такова наша тяжелая мужская судьба, что поделаешь!" - комментирует фронтмен группы. "- Ми не могли просто поехать во Львов и снять Олега Скрипку и просто красивые виды: это были бы не мы, если бы сделали то, что первым придет на ум! Мы уверенны - этот клип захочется досмотреть до конца! Уверенны, теперь Львов будут называть не городом Львов, а городом Львиц" — комментирует режиссер клипа Елена Винярская. В клипе Олег Скрипка в леопардовых штанах танцует с длинноногими красотками. Поклонники уже успели оценить музыкальную новинку: "Круто!", "Прикольно!", "приспів дуже милозвучний і затягує)) та й ритм веселий. Взагалі файна пісня)".