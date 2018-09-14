Новая песня Киркорова и Крида за несколько часов вышла в Google-тренды Украины (Видео)

Песня называется "Цвет настроения черный". В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала "Во все тяжкие". Артисты Егор КРид и Филипп Киркоров сняли клипе на песню «Цвет настроения черный». Клип появился на YouTube-канале лейбла Black Star в пятницу, 14 сентября. На данный момент он уже собрал 420 тысяч просмотров на YouTube. На видео Киркоров вместе с Кридом спускаются в подвал и переодевается в черную одежду. В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. В конце клипа в Крида стреляют из пистолета в отместку «за нашего короля Филиппа Бедросовича».