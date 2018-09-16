Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4495579-v-mukachevo-proshel-festival-ukrainskoy-muzyiki-tvoya-krayina-fest.html
В Мукачево прошел фестиваль украинской музыки "Твоя Країна fest"
11:26 Сегодня Телеграф
Новости культуры: В городе Мукачево в субботу, 15 сентября, при поддержке Министерства информационной политики Украины прошел Фестиваль украинской музыки "Твоя Країна fest".
Концерт в Мукачево, стал пятым в рамках фестивального марафона: предыдущие четыре прошли в Конотопе Сумской области, в Измаиле Одесской области и Геническе Херсонской области (неподалеку от админгранмцы с оккупированным Крымом), а на День Независимости музыканты устроили праздничное выступление на главной площади прифронтового Мариуполя.
22 сентября фестиваль приедет в Новоселицу и 29 сентября – в Сарны.
Основная цель «Твоя Країна fest» – донести современную украинскую музыку в самые отдаленные уголки Украины, которые артисты нечасто включают в свои гастрольные графики.
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