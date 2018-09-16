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В Мукачево прошел фестиваль украинской музыки "Твоя Країна fest"

Твоя Країна fest
11:26 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: Instagram

Новости культуры: В городе Мукачево в субботу, 15 сентября, при поддержке Министерства информационной политики Украины прошел Фестиваль украинской музыки "Твоя Країна fest".

Концерт в Мукачево, стал пятым в рамках фестивального марафона: предыдущие четыре прошли в Конотопе Сумской области, в Измаиле Одесской области и Геническе Херсонской области (неподалеку от админгранмцы с оккупированным Крымом), а на День Независимости музыканты устроили праздничное выступление на главной площади прифронтового Мариуполя.

22 сентября фестиваль приедет в Новоселицу и 29 сентября – в Сарны.

Основная цель «Твоя Країна fest» – донести современную украинскую музыку в самые отдаленные уголки Украины, которые артисты нечасто включают в свои гастрольные графики.

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Новости культуры, Музыка, Мукачево, Твоя Країна fest, Украинская музыка, Фестиваль.
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