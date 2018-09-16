В Мукачево прошел фестиваль украинской музыки "Твоя Країна fest"

Концерт в Мукачево, стал пятым в рамках фестивального марафона: предыдущие четыре прошли в Конотопе Сумской области, в Измаиле Одесской области и Геническе Херсонской области (неподалеку от админгранмцы с оккупированным Крымом), а на День Независимости музыканты устроили праздничное выступление на главной площади прифронтового Мариуполя.

22 сентября фестиваль приедет в Новоселицу и 29 сентября – в Сарны.

Основная цель «Твоя Країна fest» – донести современную украинскую музыку в самые отдаленные уголки Украины, которые артисты нечасто включают в свои гастрольные графики.