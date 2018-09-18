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Том Харди решился записать свой рэп-альбом

Том Харди
15:19 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости культуры: Талантливый актер планирует записать рэп-альбом.

Многие певцы и певицы рано или поздно пробуют свои силы в кино или сериалах. А вот Том Харди пошел обратным путем: актер решил записать дебютный музыкальный альбом в жанрах рэп и грайм.

41-летний актер, по всей видимости, настроен достаточно серьезно и даже привлек к созданию дебютной пластинки настоящего профессионала – бывшего продюсера легендарного Дэвида Боуи, Сэма Уильямса.

Более того, в потенциальном музыкальном дебюте Тома Харди заинтересованы "ветераны" музыкальной индустрии, крупные студии звукозаписи, включая Warner Music. Сам Том, правда, пока сомневается, стоит ли выпускать свои труды в свет.

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Все по теме:

Новости культуры, Актер, Альбом, Видео, Рэп, Рэп-альбом, Том Харди.
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