Том Харди решился записать свой рэп-альбом

Многие певцы и певицы рано или поздно пробуют свои силы в кино или сериалах. А вот Том Харди пошел обратным путем: актер решил записать дебютный музыкальный альбом в жанрах рэп и грайм.

41-летний актер, по всей видимости, настроен достаточно серьезно и даже привлек к созданию дебютной пластинки настоящего профессионала – бывшего продюсера легендарного Дэвида Боуи, Сэма Уильямса.

Более того, в потенциальном музыкальном дебюте Тома Харди заинтересованы "ветераны" музыкальной индустрии, крупные студии звукозаписи, включая Warner Music. Сам Том, правда, пока сомневается, стоит ли выпускать свои труды в свет.