В сеть попал совместный трек покойных рэперов Lil Peep и XXXTentacion (Видео)

В сети появилась новая композиция двух погибших рэперов Lil Peep и XXXTentacion "Falling Down". Однако, музыканты никогда не встречались в пределах студии для записи, удалось трек записать другим образом.

Как известно, Lil Peep скончался осенью 2017 на 22 году жизни из-за передозировки. А в июне 2018 во время ограбления застрелили 20-летнего рэпера XXXTentacion, он впал в кому и был госпитализирован в ближайшую больницу, но вскоре умер.

А в среду, 19 сентября, у артистов вышел совместный трек с трагической историей. Lil Peep работал над песней Falling Down вместе со своим близким другом, рэпером iLoveMakonnen, еще до своей смерти. iLoveMakonnen соединил трек с вокальной дорожкой XXXTentacion, где он сочувствует, что ему так и не удалось спеть с Lil Peep.

Композиция под названием Falling Down появилась на YouTube-канале Lil Peep. О выходе посмертного река рэперов сообщила мать XXXTentacion. К композиции женщина написала "от меня и мамы Lil Peep". Ролик всего за день учпел набрать более 4 миллионов просмотров.