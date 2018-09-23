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Светлана Тарабарова впервые выступила на сцене после рождения сына

Светлана Тарабарова
13:47 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская певица Светлана Тарабарова решила не брать творческую паузу, а продолжила заниматься сольной карьерой.

Как известно, 9 сентября Светлана Тарабарова родила сына, которого назвала Иваном. Однако не прошло и месяца после родов, как звезда вышла на сцену. Первый концерт артистка дала на Харьковщине.

Новоиспеченная мама взяла в поездку своего сына Ивана. Сопровождал Светлану Тарабарову ее муж Алексей Бондарь, который обустроил в своем авто спальное место для жены и малыша.

На сцене Светлана Тарабарова появилась в светлом платье, которое дополнила стильными аксессуарами. Выглядела молодая мама роскошно.

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Все по теме:

Новости культуры, Беременность, Выступление, Дети, Концерт, Певица, Светлана Тарабарова, Сын.
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