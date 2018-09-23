Светлана Тарабарова впервые выступила на сцене после рождения сына
Новости культуры: Украинская певица Светлана Тарабарова решила не брать творческую паузу, а продолжила заниматься сольной карьерой.
Как известно, 9 сентября Светлана Тарабарова родила сына, которого назвала Иваном. Однако не прошло и месяца после родов, как звезда вышла на сцену. Первый концерт артистка дала на Харьковщине.
Новоиспеченная мама взяла в поездку своего сына Ивана. Сопровождал Светлану Тарабарову ее муж Алексей Бондарь, который обустроил в своем авто спальное место для жены и малыша.
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Щастя - це наші діти ⠀ цей момент я не забуду ніколи ... діти просто почали тягнути руки , співала вся площа , момент єдності і любові ... дякую , люди ... ⠀ #ДОБРЕСЕРЦЕ Дивись відео повністю у моєму IGTV ⠀ #ДОБРЕСЕРЦЕ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
На сцене Светлана Тарабарова появилась в светлом платье, которое дополнила стильными аксессуарами. Выглядела молодая мама роскошно.