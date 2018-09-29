Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4539480-umer-legendarnyiy-amerikanskiy-pevets-i-osnovatel-gruppyi-jefferson-airplane.html
Умер легендарный американский певец и основатель группы "Jefferson Airplane"
13:04 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости культуры: На 77-м году жизни скончался основатель и бывший вокалист знаменитой американской рок-группы "Jefferson Airplane" Марти Балин.
Музыкант умер в окружении своей семьи, однако причина его смерти пока не разглашается. Jefferson Airplane была сформирована в Сан-Франциско летом 1965 года, появившись на волне бума на фолк-музыку, охватившего этот город в то время. Основателем группы стал 23-летний Балин.
В 1960-е годы Jefferson Airplane была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых рок-групп в мире. На счету Jefferson Airplane восемь альбомов. Их песни "Somebody to Love" и "White Rabbit" включены в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stonе.
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