Умер легендарный американский певец и основатель группы "Jefferson Airplane"

Музыкант умер в окружении своей семьи, однако причина его смерти пока не разглашается. Jefferson Airplane была сформирована в Сан-Франциско летом 1965 года, появившись на волне бума на фолк-музыку, охватившего этот город в то время. Основателем группы стал 23-летний Балин.

В 1960-е годы Jefferson Airplane была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых рок-групп в мире. На счету Jefferson Airplane восемь альбомов. Их песни "Somebody to Love" и "White Rabbit" включены в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stonе.