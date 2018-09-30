Как сложились судьбы самых известных звёзд итальянской эстрады, где они и чем занимаются сегодня?

Песни в их исполнении знали наизусть, их концерты неизменно проходили при полном аншлаге, ни одна дискотека не обходилась без романтичных композиций знаменитых итальянцев. Их стилю подражали в одежде и прическах, а фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо смотрели до поздней ночи всей семьей. За их судьбами следили, им сопереживали и слушали постоянно. Как сложились судьбы самых известных звёзд итальянской эстрады, где они и чем занимаются сегодня?