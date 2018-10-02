Составлен рейтинг самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии

Популярная певица Бейонсе стала самой влиятельной женщиной в мире музыкальной индустрии. Певицу отметили не только за продажи ее альбомов или многочисленные музыкальные премии, но и за то влияние, которое Бейонсе оказывает на современное общество – певица активно борется за права темнокожих американцев и женщин.

Второе место в рейтинге эксперты BBC отдали ни за что не борющейся Тейлор Свифт, а замкнула тройку лидеров Ванесса Рид, которая возглавляет авторское общество PRS for Music.

Полностью список из 20 самых влиятельных представительниц музыкальной индустрии выглядит так:

1. Бейонсе;

2. Тейлор Свифт;

3. Ванесса Рид;

4. Адель;

5. Стэйси Тэнг (RCA Records);

6. Джиллиан Мур (музыкальный директор площадок Southbank Centre);

7. Ребекка Аллен (глава звукозаписывающей компании Decca Records);

8. Марин Алсон (дирижер и скрипачка);

9. Чи-чи Нваноку (контрабасистка);

10. Мэгги Кроу (директор мероприятий в BPI, Британской ассоциации производителей фонограмм);

11. Ольга Фицрой (звукорежиссер);

12. Энни Мэк (диджей и телеведущая);

13. Дезире Перес (исполнительный директор лейбла Roc Nation);

14. Карди Би;

15. Сия;

16. Элли Роуселл (Wolf Alice);

17. Сара Стеннетт (основательница компании First Access Entertainment);

18. Никола Бенедетти (скрипачка);

19. Хэтти Коллинз (журналистка);

20. Дуа Липа.