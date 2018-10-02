Составлен рейтинг самых влиятельных женщин в музыкальной индустрии
Новости культуры: Радиостанция BBC Radio 4 составила свой список из 20 самых влиятельных женщин в музыке.
Популярная певица Бейонсе стала самой влиятельной женщиной в мире музыкальной индустрии. Певицу отметили не только за продажи ее альбомов или многочисленные музыкальные премии, но и за то влияние, которое Бейонсе оказывает на современное общество – певица активно борется за права темнокожих американцев и женщин.
Второе место в рейтинге эксперты BBC отдали ни за что не борющейся Тейлор Свифт, а замкнула тройку лидеров Ванесса Рид, которая возглавляет авторское общество PRS for Music.
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Полностью список из 20 самых влиятельных представительниц музыкальной индустрии выглядит так:
1. Бейонсе;
2. Тейлор Свифт;
3. Ванесса Рид;
4. Адель;
5. Стэйси Тэнг (RCA Records);
6. Джиллиан Мур (музыкальный директор площадок Southbank Centre);
7. Ребекка Аллен (глава звукозаписывающей компании Decca Records);
8. Марин Алсон (дирижер и скрипачка);
9. Чи-чи Нваноку (контрабасистка);
10. Мэгги Кроу (директор мероприятий в BPI, Британской ассоциации производителей фонограмм);
11. Ольга Фицрой (звукорежиссер);
12. Энни Мэк (диджей и телеведущая);
13. Дезире Перес (исполнительный директор лейбла Roc Nation);
14. Карди Би;
15. Сия;
16. Элли Роуселл (Wolf Alice);
17. Сара Стеннетт (основательница компании First Access Entertainment);
18. Никола Бенедетти (скрипачка);
19. Хэтти Коллинз (журналистка);
20. Дуа Липа.