День рождения Андрея Данилка: самые популярные танцевальные хиты певца (Видео)
Новости культуры: Сегодня, 2 октября, создатель "Верки Сердючки" празднует 45-летие, а сама проводница - 25 лет на сцене.
Народный артист Украины Андрей Данилко подарил нам кучу хорошего настроения и безумно популярных треков, которые выполнил под сценическим именем Верки Сердючки.
Пышногрудая проводница с экстравагантными шляпками на голове и искренней украинской душой покорила не только наши сердца, но и весь мир. Ну разве есть кто-то в нашем шоу-бизе, под чьи хиты одинаково будут отрываться и сельские бабушки, и их гламурные внучки?
Включай известные песни Верки Сердючки на полную громкость. Ведь эти шедевры точно заставят тебя танцевать и петь во все горло.
Горілка
Гоп-гоп-гоп
Дольче Габбана
Чита Дрита
Все будет хорошо
Пирожок
День рождения Андрея Данилко: интересные факты из жизни артиста
Гуляночка
Включай известные песни Верки Сердючки на полную громкость. Ведь эти шедевры точно заставят тебя танцевать и петь во все горло.