День рождения Андрея Данилка: самые популярные танцевальные хиты певца (Видео)

Народный артист Украины Андрей Данилко подарил нам кучу хорошего настроения и безумно популярных треков, которые выполнил под сценическим именем Верки Сердючки.

Пышногрудая проводница с экстравагантными шляпками на голове и искренней украинской душой покорила не только наши сердца, но и весь мир. Ну разве есть кто-то в нашем шоу-бизе, под чьи хиты одинаково будут отрываться и сельские бабушки, и их гламурные внучки?

Включай известные песни Верки Сердючки на полную громкость. Ведь эти шедевры точно заставят тебя танцевать и петь во все горло.

Горілка

Гоп-гоп-гоп

Дольче Габбана

Чита Дрита

Все будет хорошо

Пирожок

Гуляночка

Включай известные песни Верки Сердючки на полную громкость. Ведь эти шедевры точно заставят тебя танцевать и петь во все горло.