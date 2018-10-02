День Независимости Украины

Новости Музыки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана
Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

День рождения Андрея Данилка: самые популярные танцевальные хиты певца (Видео)

Верка Сердючка
14:56 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости культуры: Сегодня, 2 октября, создатель "Верки Сердючки" празднует 45-летие, а сама проводница - 25 лет на сцене.

Народный артист Украины Андрей Данилко подарил нам кучу хорошего настроения и безумно популярных треков, которые выполнил под сценическим именем Верки Сердючки.

Пышногрудая проводница с экстравагантными шляпками на голове и искренней украинской душой покорила не только наши сердца, но и весь мир. Ну разве есть кто-то в нашем шоу-бизе, под чьи хиты одинаково будут отрываться и сельские бабушки, и их гламурные внучки?

Включай известные песни Верки Сердючки на полную громкость. Ведь эти шедевры точно заставят тебя танцевать и петь во все горло.

Горілка

Гоп-гоп-гоп

Дольче Габбана

Чита Дрита

Все будет хорошо

Пирожок

 День рождения Андрея Данилко: интересные факты из жизни артиста

Гуляночка

 

 Включай известные песни Верки Сердючки на полную громкость. Ведь эти шедевры точно заставят тебя танцевать и петь во все горло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Андрей Данилко, Верка Сердючка, День рождения, Певец, Песни, Хиты, Юбилей, Юморист.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости музыки

Скрипач Дэмьен Эскобар едет в Украину с тремя концертами Ушел из жизни французский шансонье Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса

Последние новости

Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина Смех до слез: кулинарные провалы от поваров-неумех При FIFA открылись курсы по VAR
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Стартовал Парижский автосалон 2018
03 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
15:48 Макгрегор: Я готов снова драться с Мейвезером
15:37 Звездные девушки, которые отдают предпочтение парикам, а не укладкам (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь