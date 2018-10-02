Валерий Меладзе представил новый совместный клип с группой MBAND (Видео)

У нас отличные новости для поклонников Валерия Меладзе. Артист, совместно с группой MBAND, презентует новое видео. Встречайте премьеру клипа "Мама, не горюй!". Клип "Мама, не горюй" был снят на песню Константина Меладзе, да и сам он появился в видео. Судя по первым отзывам в Сети, клип "Мама, не горюй" пришелся по вкусу всем зрителям.