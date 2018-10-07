Эминем выпустил клип к саундтреку фильма "Веном" (Видео)

Американский рэпер Эминем, написавший главный саундтрек к фантастическому фильму "Веном" (Venom), выпустил собственный видеоклип. В нем исполнитель превращается в персонажа одноименного фильма. Музыкальный продюсер и исполнитель в своем видеоклипе показал, как заражается инопланетным симбиотом, который скрывается в компакт-диске. Прохожий парень поднимает диск на улице и ставит в проигрыватель, после чего заражается паразитом. От него симбиот начинает передаваться другим людям, которые постепенно становятся жертвами "эпидемии". Сам же Эминем становится Веномом в конце видеоклипа. Видеоклип Эминема появился на его YouTube-канале 5 октября и с момента публикации его просмотрело более 18 миллионов пользователей. Стоит добавить, что по сюжету фильма режиссера Рубена Флейшера в журналиста Эдди Брока (актер Том Харди) вселяется инопланетный паразит. Неизвестное существо из космоса прижилось в организме Эдди, тем самым заморозив его прогрессирующее онкозаболевание. Кроме такого "подарка" судьбы, симбиот подарил мужчине сверхспособности, из-за чего он стал мстительным и агрессивным существом по имени Веном. Фантастический триллер-боевик появился на мировых экранах 3 октября, однако в украинском прокате его уже можно увидеть с 4 октября.