Наталья Могилевская посвятила Кузьме Скрябину новую песню "Personal Jesus" (Видео)

Украинская певица Наталья Могилевская представила новую украиноязычную песню "Personal Jesus", которую посвятила своему другу, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко. Премьерное исполнение композиции состоялось в эфире шоу "Танцы со звездами". А позже на YouTube-канале Натальи появилось душевное видео на песню. Поклонники артистки были поражены и очарованы новой работой Могилевской и написали множество лестных комментариев.