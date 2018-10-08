MELOVIN выпустил новую украиноязычную песню (Видео)

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который представлял нашу страну на конкурсе Евровидение-2018, презентовал свой новый украиноязычный трек Новый лирический трек называется "З тобою, зі мною, і годі". . Премьера композиции состоялась 8 октября на YouTube-канале исполнителя. Автором слов и музыки выступил сам певец. Отметим, что "З тобою, зі мною, і годі" – третья композиция в репертуаре артиста, написанная на украинском языке. Ранее певец уже презентовал песни "Світ в полоні" и "Шлях".