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Вторник, 27.11.2018

Участники "Голосу країни 7" выпустили клип на песню "Тобі" (Видео)

Выпускники "Голосу країни 7" продолжают влюблять меломанов в свое творчество. Так, звездные супруги Вера Кекелия и Роман Дуда выпустили клип на дуэтную композицию "Тобі". Песня была написана в честь их первой годовщины свадьбы и сразу пришлась по душе поклонникам. Смотрите также: Вера Кекелия рассказала о своих комплексах Романтический и проницательный клип был снят в Карпатах. Во время просмотра можно легко раствориться в чувствах влюбленных и в эстетике кадра. "Наше маленькое кино", - прокомментировала новую работу Вера. И за такие фильмы можно смело давать "Оскар"!
lux.fm
Фото: Instagram
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Клип, Песня, "Тобі", Голос країни-7, Вера Кекелия, Роман Дуда.
16:53 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф
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