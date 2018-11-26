Участники "Голосу країни 7" выпустили клип на песню "Тобі" (Видео)

Выпускники "Голосу країни 7" продолжают влюблять меломанов в свое творчество. Так, звездные супруги Вера Кекелия и Роман Дуда выпустили клип на дуэтную композицию "Тобі". Песня была написана в честь их первой годовщины свадьбы и сразу пришлась по душе поклонникам. Смотрите также: Вера Кекелия рассказала о своих комплексах Романтический и проницательный клип был снят в Карпатах. Во время просмотра можно легко раствориться в чувствах влюбленных и в эстетике кадра. "Наше маленькое кино", - прокомментировала новую работу Вера. И за такие фильмы можно смело давать "Оскар"!