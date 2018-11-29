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Четверг, 29.11.2018

Группа KAZKA прокомментировала перевод хита "Плакала" на русский (Видео)

Нашумевший хит "Плакала" перевели на русский. Это уже прокомментировали в группе KAZKA: "Мы предпочитаем оригинал, но такое количество вариаций считаем, в какой-то мере, признанием. Приятно, что наше творчество побуждает людей создавать", - отметил музыкант коллектива Дмитрий. песня украинской группы KAZKA уже успела обрести фанатов во многих странах мира. Пользователи соцсетей активно публикуют каверы на песню "Плакала", которая стала хитом не только в Украине, но и за ее пределами.
unian.net
Фото: Instagram
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Русский язык, Песня, Перевод, Группа, KAZKA, Плакала.
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