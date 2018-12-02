В шикарном наряде и камни в зубах: Настя Каменских стала "Певицей года"

NK стала победительницей прошедшей церемонии M1 Music Awards 2018. В столичном Дворце спорта отгремела церемония вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018, как всегда собравшая самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса. В их числе была и Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, получившая титул "Певица года". По такому случаю Настя надела эффектный черно-золотой наряд. Спереди он представлял собой золотую кольчугу, а сзади дополнялся длинным шлейфом. На ногах артистки были черные босоножки, а руки ее украшали многочисленные золотые украшения.