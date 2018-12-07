Тина Кароль выпустила соблазнительный клип на песню "Сила высоты" (Видео)

Новости культуры: Вчера вечером на официальном YouTube-канале звезды был опубликован новый клип артистки "Сила высоты".

Музыку и слова этой песни написал Егор Солодовников, автор знаменитого хита Тины Кароль "Сдаться ты всегда успеешь". За визуальное оформление клипа "Сила высоты" отвечает режиссер Хиндрек Маасик. Он делает ставку на женственность и красоту самой артистки, обыгрывая в клипе грациозность ее пленительного образа. Об этом пишет пресс-служба артистки в описании к видео на YouTube.

Клип на песню Тины Кароль "Сила высоты" - это эталонное отображение красоты женщины. Тина вдохновляет снимать такие чувственные, художественные, тонкие по смыслу работы. Ее сексуальность деликатна, ее магнетизм в деталях, — рассказал режиссер клипа Хиндрек Маасик. А сама Тина Кароль о новинке говорит следующее:

Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня — это мои жизни. "Сила высоты" — это песня о преданности женщины своему мужчине которая покорно оберегает его. Предлагаем вам оценить новинку. Встречайте премьеру клипа "Сила высоты".