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Евровидение 2019: названы ведущие главного музыкального конкурса мира

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Евровидение 2019: названы ведущие главного музыкального конкурса мира
18:12 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Кандидатуры ведущих пока не утвердил Европейский вещательный союз.

Ведущими международного песенного конкурса "Евровидение 2019", которое пройдет с 14 по 18 мая в Израиле станут израильская модель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль, передает израильское издание Yedioth Ahronoth.

Кадидатуры остается согласовать с Европейским вещательным союзом, в связи с чем окончательное решение по поводу ведущих будет оглашено в январе 2019 года.

ЕВС – это организация общественных вещателей, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. В состав организации входят 73 действующих компании-члена из 56 стран и 34 ассоциированных члена из других 20 стран.

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Музыка, Конкурс, Евровидение, Ведущие, Евровидение 2019.
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