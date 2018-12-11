Евровидение 2019: названы ведущие главного музыкального конкурса мира

Новости культуры: Кандидатуры ведущих пока не утвердил Европейский вещательный союз.

Ведущими международного песенного конкурса "Евровидение 2019", которое пройдет с 14 по 18 мая в Израиле станут израильская модель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль, передает израильское издание Yedioth Ahronoth.

Кадидатуры остается согласовать с Европейским вещательным союзом, в связи с чем окончательное решение по поводу ведущих будет оглашено в январе 2019 года.

ЕВС – это организация общественных вещателей, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. В состав организации входят 73 действующих компании-члена из 56 стран и 34 ассоциированных члена из других 20 стран.