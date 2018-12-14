Скачать
Суббота, 15.12.2018

Monatik выпустил свою версию новогодней хита "Свято наближається" (Видео)

Пожалуй, у каждого новогодние праздники ассоциируются с рекламой "Coca-Cola". И, как показала практика, в большинстве случаев композиция способно создать то самое "новогоднее настроение". Monatik, без песен которого не обходится ни один праздник, теперь тоже в какой-то мере помогает слушателям обрести праздничное настроение. Так, 32-летний исполнитель в коллаборации с Coca-Cola Ukraine выпустил новую версию легендарного хита "Свято наближається" в собственном прочтении. "Он - один из лучших певцов Украины, автор супер танцевальных треков, мультиартист, который собирает "Олимпийский". Она - любима миллионами, вкусная, стильная. Умеет удивить. Поэтому их встреча была вопросом времени", - сообщается на сайте Coca-Cola. Поклонники высоко оценили старания кумира и написали в комментариях о том, что наконец нашли свой идеальный новогодний рингтон. "Крутий ремікс всім відомої з дитинства мелодії!", "Я теперь буду смотреть рекламу", "Сразу новогоднее настроение от вашего ремикса", "В Монатіка навіть реклама хіт", "Сделал из давней песни современную", - пишут пользователи.
beztabu.net
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Coca-Cola, Монатик, Украинский певец, Новая версия, Свято наближається.
22:42 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь