Monatik выпустил свою версию новогодней хита "Свято наближається" (Видео)

Альварес - Филдинг: финальная дуэль взглядов перед боем (Видео)
Альварес - Филдинг: Редкач дал прогноз на бой (Видео)
Появился новый трейлер фильма "Стекло" (Видео)
Захожий - Коста Джуниор. Видео взвешивания
Американский певец Oliver Tree снял шальной клип в Киеве (Видео)
Сиренко - Насименто: Видео взвешивания
Далакян - Леброн. Видео взвешивания
Денежный снег: из инкассатора на дорогу посыпались деньги (Видео)
Появился крутой трейлер фильма "Король воров" (Видео)
Как Владимир Кличко сокрушил "Скалу" (Видео)
Пляж с попкорном вместо песка: самый необычный пляж (Видео)
Аврил Лавин выпустила трогательный клип на песню "Tell Me It's Over" (Видео)
В Киеве на строительном рынке произошел крупный пожар: видео