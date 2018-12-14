Monatik выпустил свою версию новогодней хита "Свято наближається" (Видео)

Пожалуй, у каждого новогодние праздники ассоциируются с рекламой "Coca-Cola". И, как показала практика, в большинстве случаев композиция способно создать то самое "новогоднее настроение". Monatik, без песен которого не обходится ни один праздник, теперь тоже в какой-то мере помогает слушателям обрести праздничное настроение. Так, 32-летний исполнитель в коллаборации с Coca-Cola Ukraine выпустил новую версию легендарного хита "Свято наближається" в собственном прочтении. "Он - один из лучших певцов Украины, автор супер танцевальных треков, мультиартист, который собирает "Олимпийский". Она - любима миллионами, вкусная, стильная. Умеет удивить. Поэтому их встреча была вопросом времени", - сообщается на сайте Coca-Cola. Поклонники высоко оценили старания кумира и написали в комментариях о том, что наконец нашли свой идеальный новогодний рингтон. "Крутий ремікс всім відомої з дитинства мелодії!", "Я теперь буду смотреть рекламу", "Сразу новогоднее настроение от вашего ремикса", "В Монатіка навіть реклама хіт", "Сделал из давней песни современную", - пишут пользователи.