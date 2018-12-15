Скачать
Суббота, 15.12.2018
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией Русской церкви
Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздничные выходные 2019: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Биатлон. Результаты гонки преследования в Хохфильцене 15.12.2018
Результаты гонки преследования в Хохфильцене
&quot;30 Seconds To Mars&quot; снова выступят в Украине
"30 Seconds To Mars" снова выступят в Украине

"30 Seconds To Mars" снова выступят в Украине

&quot;30 Seconds To Mars&quot; снова выступят в Украине
16:26 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости культуры: Американская рок-группа "30 Seconds To Mars" станет хедлайнером украинского фестиваля "UPark Festival".

Летом следующего года, с 16 по 18 июля 2019, в Киеве в "Sky Family Park" состоится ежегодный современный городской фестиваль, который отличается своей неповторимой атмосферой, "UPark Festival".

Организаторы мероприятия на своей официальной страничке в Instagram сообщили, что хедлайнерами предстоящего грандиозного события станут легендарные "30 Seconds To Mars".

"На UPark Festival приближается звездный десант", - подписано фото Джареда и Шеннона Лето. Напомним, ранее третий участник коллектива - гитарист Томислав Милишевич - заявил о своем уходе.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

На UPark Festival наближається зірковий десант @30secondstomars Тур Thirty Seconds to Mars на підтримку альбому This Is War відзначено в «Книзі рекордів Гіннеса», як найтриваліший в історії. Гурт видав п'ять платівок і отримав близько сотні різноманітних музичних нагород. Їх останній альбом America (2018) злетів до другої позначки американського альбомного чарту Billboard 200. Наступного року Thirty Seconds to Mars повертаються в Європу, щоб відіграти нову серію лайвів — один з них відбудеться в рамках UPark Festival 2019. Лiнк на пресейл у бiо

Допис, поширений UPark Festival (@uparkfestival)

UPark Festival объявил хедлайнеров

Организаторы также добавляют, что в следующем году "30 Seconds To Mars" вернутся в Европу, чтобы отыграть новую серию лайвов - один из них состоится в рамках UPark Festival 2019.

Стоит отметить, что хедлайнерами феста также станут калифорнийские поп-панки "SWMRS", инди-рокеры "Nothing But Thieves", британская группа "Pale Waves", британский певец Rag'n'Bone Man и знаменитые британцы "The Prodigy".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Фестиваль, Выступление, Группа, 30 Seconds to Mars, Джаред Лето, UPark Festival, Sky Family Park.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
02 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
03 Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Забавные ситуации покупки обуви, которые не оправдали наших ожиданий
05 День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
Синоптики рассказали, где 15 декабря пройдет снег
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
В Киеве проходит Объединительный церковный собор: все подробности
Объединительный собор в Киеве: трансляция
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
День святой Варвары 2018: что нельзя делать 17 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь