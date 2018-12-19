Пол Маккартни презентовал новый необычный клип (Видео)

Артист Пол Маккартни не собирается ставить точку в своей вокальной карьере, а взамен продолжает удивлять поклонников музыкальными новинками. Недавно британец представил пластинку "Egypt Station" и новый клип. Кроме самого музыканта, в видео появляется известная актриса Эмма Стоун. По сюжету, яркая звезда приходит к психотерапевту, который с помощью гипноза отправляет ее в путешествие по воображаемой стране. Необычный клип "Who Cares" направлен для антибуллинга. "Я надеюсь, что дети, которых травят другие, посмотрят это видео и подумают, что их ситуация не такая уж и значительная. Есть вещи, которым нужно посмотреть в лицо, посмеяться над ними и жить дальше", – рассказал Пол Маккартни.