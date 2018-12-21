Голос країни 9: Дан Балан поделился первыми впечатлениями от участия в шоу

Новости культуры: Молдавский исполнитель Дан Балан стал четвертым судьей вокального шоу "Голос країни".

Уже начались съемки слепых прослушиваний нового "Голосу країни 9" (1+1), тренерами которого стали шоумен Потап, певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK и певец международно уровня, номинант "Grammy", Dan Balan.

Тренеры 9 сезона "Голосу країни" уже успели поделиться первыми впечатлениями и эмоциями от новых участников и обновленного тренерского состава.

Так, Dan Balan признался, что в первый день съемок ему было тяжело: "Это вау! Это первый раз, когда я участвую в таком масштабном телевизионном проекте. Раньше я никогда себя не видел в таком формате. Я создаю музыку, продюсирую, пою . И когда это предложение поступило, я принял это как челлендж и сказал себе: "Нужно попробовать". Признаюсь, первый день был сложный, это же совсем другая кухня для артиста. А на второй день стало уже лучше и интереснее".

Певец рассказал, что ему удалось собрать международную команду, с участниками из разных стран, а также он искал голос, сияющий, не обязательно, чтобы он был идеален и за ним стояла определенная история:

Главное, чтобы человек был в гармонии с ним. Поэтому я буду искать эту гармонию, чтобы мотивировать участника и чтобы он сиял еще ярче, а его пение цеплял каждого.

Певец отметил, что он пока не знает, каким будет тренером: "Я постараюсь найти себя и буду настоящим. Но пушистым я точно не буду".