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Голос країни 9: тренеры шоу поделились первыми впечатлениями от нового сезона

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Голос країни 9: тренеры шоу поделились первыми впечатлениями от нового сезона
19:31 Сегодня Телеграф Хочу

Новости культуры: Телеканал 1+1 начал съемки слепых прослушиваний "Голосу країни 9".

На этой неделе стартовали съемки слепых прослушиваний "Голосу країни 9". Тренеры нового сезона решили поделиться своими первыми впечатлениями и эмоциями от участников и обновленного тренерского состава.

Напомним, в девятом сезоне вокального шоу "Голос країни" изменился тренерский состав. Теперь кресла судей занимают шоумен Потап, певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK и певец международного уровня, номинант Grammy Dan Balan.

Первые слепые прослушивания уже стартовали, поэтому артисты решили поделиться своими впечатлениями от начала сезона. Так, Dan Balan в эфире шоу "Сніданок з 1+1" рассказал, трудно ли ему быть тренером.

"Это вау! Это первый раз, когда я участвую в таком масштабно телевизионном проекте. Раньше я никогда себя не видел в таком формате. Я сочиняю музыку, продюсирую, пою. И когда мне пришло это предложение, я это принял как челлендж и сказал себе: "Нужно попробовать". Признаюсь, первый день был сложным, это же совсем другая кухня для артиста. А на второй день стало уже лучше и интересней".

По словам музыканта, ему удалось собрать международную команду с участниками из разных стран, а также он искал голос, который сияет. При этом он отметил, что не обязательно, чтобы он был идеален и за ним стояла определенная история.

"Главное, чтобы человек был в гармонии с ним (с голосом - прим. ред.). Поэтому я буду искать эту гармонию, чтобы мотивировать участника и, чтобы он сиял еще ярче, а его пение цепляло каждого".

Также, отвечая на вопросы ведущих утреннего шоу, музыкант отметил, что пока не знает, каким тренером будет, но постарается себя найти и быть настоящим.

А вот Тина Кароль на днях поведала о впечатлениях от работы в составе мужской команды: "С ребятами очень весело. Конечно, это мужская компания, в которой мне достаточно комфортно. Но все же у них есть свои шутки, от которых у меня временами краснеют щеки и я закрываю глаза и уши. Очень весело, но иногда теряюсь, слишком они красивые".

К слову, в этом сезоне не обошлось и без нововведений. Теперь на панели кресел есть кнопка "Блок", которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников. Интересная фишка уже успешно реализовалась в Голландии и США, поэтому в этом году команда украинского "Голосу країни" решила добавить дух конкуренции нашим тренерам.

Так, Потап уже успел воспользоваться "Блоком" и отобрал возможность у одного тренера побороться за участника. Кого именно заблокировал продюсер и удалось ли ему взять вокалиста в свою команду, телезрители канала "1+1" узнают в ближайшее время.

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