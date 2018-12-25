Александр Пономарев представил клип с рождественской атмосферой (Видео)

Видеоклип опубликован на официальном YouTube-аккаунте певца 24 декабря. Также Пономарев на своей странице в Instagram поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым. "Счастья, здоровья Вашему дому. Мы пришли к Вам сегодня колядовать. Ибо Мария Богородица родила Сына. Колядует вместе с нами вся Украина. Христос родился!" – говорится в словах песни. Песню "Колядует Украина" Пономарев написал с целью возродить народные традиции страны. "Украина – родина колядок. Украина – мать колядок, мы их рождаем. Получилось, что последнюю колядку, ну, крайнюю колядку, известную, написали 100 лет назад, Леонтович написал. Это наша традиция украинская. Ее не надо забывать, ее надо восстанавливать. И, собственно, моя колядка – это и есть попытка это сделать", – заявил Народный артист Украины