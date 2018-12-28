Скачать
Пятница, 28.12.2018

Alyosha перепела известную украинскую колядку (Видео)

Накануне Рождества Христова украинская исполнительница растрогала своих слушателей, перепев культовую колядку "Пречистая Діва сина породила" в новой аранжировке. Также Alyosha сняла трогательный видеоклип, которым сразу очаровала своих поклонников. Новый видеоклип певица Alyosha опубликовала на своем YouTube-канале, а впоследствии и на странице в Instagram. В ролике она предстала в новом, непривычном для своих зрителей, амплуа. Alyosha перепела знаменитую украинскую колядку "Пречистая Діва сина породила". В песне культово-религиозного характера рассказывается о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. В клипе певица предстала в белой рубашке, которой более 100 лет, босой и с венком на голове. Украинская исполнительница отметила, что сделала запись колядки в своем исполнении в знак благодарности Творцу за любовь, которую Он по-особому проявлял к ней. Накануне Нового Года и Рождества Христова, я хочу поблагодарить Творца и его проявления во многих людях, которые были рядом со мной, особенно, рядом духовно! В этом году было много радости, много боли и много изменений к лучшему! Спасибо, Боже, за все, что есть в моей жизни сейчас,– прокомментировала видео Alyosha.
24tv.ua
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Рождество, Певица, Alyosha, Колядка, Пречистая Діва сина породила.
22:02 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь