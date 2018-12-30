Pianoбой представил новый трек в прямом эфире шоу "Х-фактор" (Видео)

В субботу, 29 декабря, на шестом прямом эфире "Х-фактор" 9 сезон в суперфинале шоу выступил звездный тренер и известный украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) с премьерой песни. Один из звездных судей шоу "Х-фактор" 9 сезон представил на сцене шоу в суперфинале новую песню "Айсберги". Сначала Pianoбой спел микс своих уже известных песен, чем вызвал невероятно бурные овации публики. После этого артист презентовал новую песню "Айсберги" под собственный аккомпанемент пианино в привычном для себя стиле, который так полюбился его фанатам.