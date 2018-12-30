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Воскресенье, 30.12.2018

Pianoбой представил новый трек в прямом эфире шоу "Х-фактор" (Видео)

В субботу, 29 декабря, на шестом прямом эфире "Х-фактор" 9 сезон в суперфинале шоу выступил звездный тренер и известный украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) с премьерой песни. Один из звездных судей шоу "Х-фактор" 9 сезон представил на сцене шоу в суперфинале новую песню "Айсберги". Сначала Pianoбой спел микс своих уже известных песен, чем вызвал невероятно бурные овации публики. После этого артист презентовал новую песню "Айсберги" под собственный аккомпанемент пианино в привычном для себя стиле, который так полюбился его фанатам.
24tv.ua
Фото: Instagram
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Премьера, Новая песня, Х-фактор, Pianoboy, Дмитрий Шуров, Айсберги.
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