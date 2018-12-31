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Новый год 2019: лучшие песни для праздничного настроения (Видео)

Новый год 2019: лучшие песни для праздничного настроения (Видео)
22:01 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Любимый всеми "Щедрик" и песни из самых популярных рождественских фильмов помогут окунуться в атмосферу праздника.

Наступила пора самого теплого и сказочного времени в году, когда люди со всего мира готовятся к чему-то новому и готовят подарки для самых близких. Мы собрало лучшие песни, которые помогут окунуться в атмосферу волшебства и скрасить часы до наступления нового года.

"Щедрик"

Песня была написана Николаем Леонтовичем в 1901 году, а впервые прозвучала только в 1916 в исполнении хора Киевского университета, во время работы композитора в Киеве. В 2015 году в сети появилась первая запись "Щедрика" в исполнении украинского хора под руководством Александра Кошица, которая была сделана в 1922 году в Нью-Йорке.

В 1936 году была написана американская версия - Carol of the Bells, автором которой выступил американец украинского происхождения Питер Вильховский. 

Happy New Year 

Песня легендарной шведской группы была записана еще в далеком 1989 году, но не теряет своей актуальности и сейчас, оставаясь одной из самых любимых "визиток" наступления новогодних праздников.

 Jingle Bells

В оригинале песня Jingle Bells имела другую мелодию. Она была впервые опубликована в 1857 году американским композитором Джеймсом Лордом Пьерпонтом. Называлась она One Horse Open Sleigh, и мелодия ее была сложнее — больше напоминала классические пьесы Моцарта. 

Let It Snow

Песня была написана летом 1945 года Сэмми Каном и композитором Жюлем Стайном и стала одной из самых популярных, посвященных новогодним праздникам. На данный момент известно более 20 ее перепевок, одной из самых популярных из которых является версия Фрэнка Синатры.

All I Want For Christmas Is You

Песню о лучшем подарке на Рождество Мэрайя Кэрри впервые спела в 1994 году, с тех пор песня перезаписывалась и другими исполнителями, и самой певицей. В частности, одну из последних ее версий Кэрри записала вместе с Джастином Бибером.

Last Christmas

Содержание этой песни не отличается особым оптимизмом, поскольку в ней поется о несчастной любви, но песня ассоциируется с Новым годом и Рождеством еще с 1984 года, когда была написана и впервые исполнена Джорджем Майклом. 

Magic Moments

Несмотря на то, что песня не про Новый год, она стала ассоциироваться с праздничной порой благодаря тому, что впервые появилась в рождественской рекламе кофе.

All Alone On Christmas

Песня прозвучала в фильме "Один дома 2" и стала не менее популярной, чем и сама картина.

Mr. Sandman 

Изначально в песне, написанной Пэтом Баллардом и исполненной группой The Chordettes, от лица одинокой девушки выражалась просьба к мистеру Сэндмену (то есть Песочному Человеку) послать ей сновидение о привлекательном юноше. Но вскоре после ее выхода Баллард решил переписать текст, назвав песню Mr. Santa — таким образом знаменитый хит стал рождественским синглом. 

Have Yourself A Merry Little Christmas

Авторами песни являются Хью Мартин и Ральф Блейн, а популярной она стала после исполнения Джуди Гарленд в фильме 1944 года "Встреть меня в Сент-Луисе".

Christmas Is All Around

Несмотря на то, что многие знают эту песню по фильму "Реальная любовь", впервые она была спета группой Wet Wet Wet, которая пела не про Рождество, а про любовь. Вместе с тем, праздничный вариант стал более популярным, чем оригинал и прочно вошел в новогодний плейлист.

We Wish You A Merry Christmas

Песня является одним из рождественских гимнов Англии XVI века, при этом, она одна из немногих песен тех времен, в которых упоминается Новый год.

Jingle Bells Rock

Это одна из вариаций на тему самой популярной в мире рождественской песни Jingle Bells. Композиция не только занимала высокие места в музыкальных чартах, большую популярность песне принесло ее включение в саундтрек многих фильмов. 

Most Wonderful Time Of The Year

Еще одна песня, ставшая популярной благодаря включению в саундтрек к рождественским фильмам, в частности, она прозвучала в первом "Один дома".

Santa Claus Is Coming To Town

Песня является одним из самых популярных рождественских хитов в США, была написана еще в 1934 году Фредом Кутсом на слова Хейвена Гиллеспи.

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Все по теме:

Песни, Щедрик, Jingle Bells, новогодние песни, Новый год 2019, Рождество 2019.
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