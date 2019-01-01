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Первые новогодние хиты 2019 года

Первые новогодние хиты 2019 года
14:24 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости культуры: От Melovin до Ирины Билык: песни с невероятным душевным теплом.

В конце 2018 года, в отличие от других, не так много появилось праздничных песен, впрочем, несколько зимних хитов все же заслуживают на внимание слушателей, вот лучшие из них:

Melovim - "Чудесное мгновение"

Для представителя Украины на "Евровидении 2018" это всего лишь четвертая песня на украинском – все остальные англоязычные, но на этом он останавливаться не собирается. Артист впервые показал на видео свою семью – людей, которые верили в него на каждом этапе жизни: 

"Это моя первая песня. Она - о моей семье. Она о том, как красиво у нас проходит Новый год - "с папиным вином" и "маминым теплом". Мы так часто поем обо всем на свете, и так мало - о семье, самое главное, что у нас есть. Мне очень хочется, чтобы, слушая этот трек, каждый человек переносился в родной дом, где бы вы не были", - отметил Melovin.

Катя Бужинская - "Белоснежная зима"

Клип Екатерина Бужинская снимала в начале зимы, на площадке решили воссоздать атмосферу праздника и диско. 

"мы решили пойти от того, чтобы показывать внешность главного героя. Для всех это - снежный человек. Мне кажется, к нему нельзя ревновать или строить догадки о нашем романе. Разве что в шутку", - прокомментировала певица.

Ирина Билык - "С новым годом, Украина!"

"Я хочу подарить Украине новую песню с новогодним названием и пожеланием "С Новым годом, Украина!", я хочу вложить даже в название песни совсем другой месседж. Для Украины следующий год должен быть действительно абсолютно новым, годом без войны, без слез, без политических дрязг. Я уверена, что после того, как эту песню прослушают все украинцы, наступит волшебное время и в нашу страну придет светлая, яркая, веселая и прекрасная жизнь", - пояснила она. 

 

Группа "Фиолет" - "Береги себя"

Автором слов к песне "Береги себя" традиционно стал фронтмен группы Сергей Мартынюк, соавтором музыки Роман Андрухив, а саундпродюсером выступил Артур Даниелян:  

"Береги себя" - именно о том, что никогда не стоит останавливаться на пути к своей цели. Тепло, которое живет внутри нас, - это самое главное. Им мы можем согреть не только себя, но и окружающих", - говорит Мартынюк.

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