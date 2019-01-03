Крис Кельми умер: лучшие песни Криса Кельми (Видео)

Известный советский и российский певец и композитор Крис Кельми, жизнь которого оборвалась 1 января 2019 года, оставил по себе большое музыкальное наследие. Так, многие знакомы с творчеством артиста по его хитам.
Среди них "Усталое такси" и "Ночное рандеву", "Замыкая круг", "Леди Блюз" и многим другим. Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить самые известные творения Кельми.
"Усталое такси"
"Ночное рандеву"
"Замыкая круг"
"Леди Блюз"
"Не торопись"
Напомним, что известный певец Крис (Анатолий) Кельми скончался в Подмосковье на 64-м году жизни. У певца были проблемы с алкоголем.