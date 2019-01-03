Крис Кельми умер: лучшие песни Криса Кельми (Видео)

Новости культуры: В Подмосковье на 64 году жизни умер известный певец, композитор и музыкант Крис Кельми.

Известный советский и российский певец и композитор Крис Кельми, жизнь которого оборвалась 1 января 2019 года, оставил по себе большое музыкальное наследие. Так, многие знакомы с творчеством артиста по его хитам.

Среди них "Усталое такси" и "Ночное рандеву", "Замыкая круг", "Леди Блюз" и многим другим. Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить самые известные творения Кельми.

"Усталое такси"

"Ночное рандеву"

"Замыкая круг"

"Леди Блюз"

"Не торопись"

Напомним, что известный певец Крис (Анатолий) Кельми скончался в Подмосковье на 64-м году жизни. У певца были проблемы с алкоголем.