Джаред Лето пообщался в видеочате с украинкой (Видео)

Популярный голливудский актер и рок-музыкант, фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето во время видеочата на своей странице в Instagram пообщался с украинкой. Прямой эфир был посвящен концертной деятельности популярного музыкального коллектива и выступлению его в Хорватии. Так украинка, во время общения с Джаредом Лето рассказала, что ее дочь является большой поклонницей артиста. Джаред Лето выразил благодарность и передал привет ее дочери: «Увидимся летом в Украине!», - сказал музыкант. Известно, что группа 30 Seconds to Mars выступит 17 июля в Киеве в рамках фестиваля UPark.