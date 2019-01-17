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Четверг, 17.01.2019

Джаред Лето пообщался в видеочате с украинкой (Видео)

Популярный голливудский актер и рок-музыкант, фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето во время видеочата на своей странице в Instagram пообщался с украинкой. Прямой эфир был посвящен концертной деятельности популярного музыкального коллектива и выступлению его в Хорватии. Так украинка, во время общения с Джаредом Лето рассказала, что ее дочь является большой поклонницей артиста. Джаред Лето выразил благодарность и передал привет ее дочери: «Увидимся летом в Украине!», - сказал музыкант. Известно, что группа 30 Seconds to Mars выступит 17 июля в Киеве в рамках фестиваля UPark.
hronika.info
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