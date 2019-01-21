Песня NK вошла в ТОП-25 танцевальных треков мира

Новости культуры: Песня Peligroso украинской певицы NK второй раз вошла в ТОП-25 танцевальных треков мира.

Украинская певица Настя Каменских, которая отправилась в Лос-Анджелес для презентации своих новых песен, похвасталась значительным достижением в творчестве - ее песня Peligroso второй раз вошла в ТОП-25 танцевальных треков мира по версии Billboard.

Авторы чарта оценивали популярность треков за январь 2019 года. Песня Насти Каменских Peligroso оказались на 24 ступени. Первую же строчку 15-ый раз подряд занял Ромео Сантос с песней Centavito.

"Друзья, песня Peligroso снова в топ-чарте Billboard! Это идеальное начало года", - с гордостью написала Настя Каменских в своем блоге.

Отметим, что артистка впервые представила свою песню Peligroso в США, где приняла участие в десятках радио- и телеэфирах. А испанский язык Настя выучила всего за несколько месяцев.