Британский певец и композитор едет в Украину: где будут концерты (Видео)

Новости культуры: Концерты в Украине запланированы в рамках тура в поддержку нового альбома Тома Оделла - Jubilee Road.

Британский певец и композитор Том Оделл приедет в Украину в рамках тура в поддержку своей новой пластинки Jubilee Road и даст сразу два концерта.

Музыкант уже не впервые будет выступать в Киеве – концерт запланирован на 5 февраля 2019 в клубе Stereoplaza.

Второй концерт Оделла будет на следующий день во Львове - 6 февраля в клубе Malevich. Это будет дебютное выступление 28-летнего британского певца в городе Льва.

Пластинка, которая уже является третьей студийной на счету музыканта, увидела свет в конце октября 2018 и вызвала восторженные отзывы поклонников.