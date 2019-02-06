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Британский певец и композитор едет в Украину: где будут концерты (Видео)

Британский певец и композитор едет в Украину: где будут концерты (Видео)
11:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости культуры: Концерты в Украине запланированы в рамках тура в поддержку нового альбома Тома Оделла - Jubilee Road.

Британский певец и композитор Том Оделл приедет в Украину в рамках тура в поддержку своей новой пластинки Jubilee Road и даст сразу два концерта.

Музыкант уже не впервые будет выступать в Киеве – концерт запланирован на 5 февраля 2019 в клубе Stereoplaza. 

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Второй концерт Оделла будет на следующий день во Львове - 6 февраля в клубе Malevich. Это будет дебютное выступление 28-летнего британского певца в городе Льва.

Пластинка, которая уже является третьей студийной на счету музыканта, увидела свет в конце октября 2018 и вызвала восторженные отзывы поклонников.

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Все по теме:

Киев, Музыка, Том Оделл, Концерты в Киеве, Британский певец, Jubilee Road, Песни Тома Оделла.
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