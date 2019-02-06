Украинская певица Тоня Матвиенко представила новый клип (Видео)

Артистка представила лирическую композицию, которую для нее написал муж, певец Арсен Мирзоян. Это первая совместная работа звездной четы. Кроме этого, Тоня Матвиенко решила поэкспериментировать, пригласив к сотрудничеству одного из самых прогрессивных музыкантов страны Томаша Лукача. По словам Тони Матвиенко, песня "Не двое" очень особенная. Композиция рассказывает историю влюбленных, переживающих цунами чувств и эмоций. Сейчас в сети появилось lyric-видео, на котором Тоня Матвиенко предстала в романтическом образе - белом штанном костюме и пальто.