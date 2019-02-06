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Среда, 06.02.2019

Украинская певица Тоня Матвиенко представила новый клип (Видео)

Артистка представила лирическую композицию, которую для нее написал муж, певец Арсен Мирзоян. Это первая совместная работа звездной четы. Кроме этого, Тоня Матвиенко решила поэкспериментировать, пригласив к сотрудничеству одного из самых прогрессивных музыкантов страны Томаша Лукача. По словам Тони Матвиенко, песня "Не двое" очень особенная. Композиция рассказывает историю влюбленных, переживающих цунами чувств и эмоций. Сейчас в сети появилось lyric-видео, на котором Тоня Матвиенко предстала в романтическом образе - белом штанном костюме и пальто.
24tv.ua
Фото: Instagram
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Музыка, Клип, Песня, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Томаш Лукач, Не двое.
19:39 Сегодня Телеграф
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