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Четверг, 14.02.2019

"Попа, как у Ким": Настя Каменских презентовала новый клип (Видео)

Клип на песню "Попа, как у Ким" появился на официальном YouTube-канале звезды. В клипе Каменских с балетом танцует в белом боди и коротких ботинках, демонстрируя обнаженные ягодицы. В ролике появляются Потап, DJ Nana, ZBSband, известные блогеры и комики из "Чоткий паца", корова, которую певица якобы доит, и двойник Ким Чен Ына. Сама певица говорит, что трек "Попа, как у Ким" написан о слепом подражании женщин идолам современной моды, шоу-бизнеса и соцсетей, а также о непостоянстве трендов.
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Настя Каменских, НК, Попа как у Ким.
14:16 Сегодня Телеграф
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