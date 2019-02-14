"Попа, как у Ким": Настя Каменских презентовала новый клип (Видео)

Клип на песню "Попа, как у Ким" появился на официальном YouTube-канале звезды. В клипе Каменских с балетом танцует в белом боди и коротких ботинках, демонстрируя обнаженные ягодицы. В ролике появляются Потап, DJ Nana, ZBSband, известные блогеры и комики из "Чоткий паца", корова, которую певица якобы доит, и двойник Ким Чен Ына. Сама певица говорит, что трек "Попа, как у Ким" написан о слепом подражании женщин идолам современной моды, шоу-бизнеса и соцсетей, а также о непостоянстве трендов.