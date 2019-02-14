Наталья Холоденко начала музыкальную карьеру

Песня "Танець моїх крил" была написана после съемок клипа.
Ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог Наталья Холоденко записала дебютную песню, клип на которую выпустила в День Влюбленных, 14 февраля. "Песня "Танець моїх крил" была написана после съемок клипа. Как это не парадоксально, но сначала мы сняли видео, а потом в срочном порядке за пару часов написали несколько версий слов куплетов", – делится Наталья Холоденко.
Как говорит ведущая канала "Украина", все получилось "неожиданно".
"Лена предложила спеть, но у меня в голове всплыл только припев. Мы за 12 часов сняли видео, сшили костюмы, сделали постановку с театром танца Виталия Загоруйко, записали звуковую версию, аранжировку делал Влад Дарвин. Стихи куплетов написали с моей подружкой, но Влад сказал их полностью переписать за два часа. За сутки клип был полностью готов", – раскрывает подробности своего вокального дебюта Холоденко.
Но на тот момент песня так и не стала достоянием общественности. Один из телевизионных проектов, с которым у Натальи Холоденко был контракт, запретил выпуск клипа. Поэтому видео работа пролежала больше года на полке.
"Сейчас очень хочу, чтобы эта песня вдохновила каждого, кому не хватает ощущения полёта", – заявила звездный психолог.