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Четверг, 28.02.2019

Kyiv not Kiev: Ванесса Паради сняла клип о столице Украины (Видео)

Знаменитая французская актриса, певица и экс-возлюбленная Джонни Деппа Ванесса Паради представила новый клип на песню Kiev, в котором спела о "киевской лихорадке и жарких поцелуях" и "киевском снеге", который встречает ее, когда она возвращается в город. Паради посвятила песню столице Украины и истории любви героини, которая "вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного", оставшиеся в прошлом. В одном из кадров Ванесса стоит на поляне с панорамой с видом на Киево-Печерскую Лавру и несколько киевских жилых комплексов.
24tv.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Песня, Ванесса Паради.
18:26 Сегодня Телеграф
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