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"Мне предложили заплатить 600 тысяч за участие в Евровидении", - Олег Винник

"Мне предложили заплатить 600 тысяч за участие в Евровидении", - Олег Винник
18:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Артист признался, что таких денег на тот момент у него не было.

Известный украинский артист Олег Винник поделился о том, как ему предложили дать взятку за участие в Евровидении-2011. Он рассказал, что ему очень хотелось поехать представлять срану на международном песенном конкурсе. За это он должен был заплатить 600 тысяч долларов или евро.

Также Винник отметил, что отказался от этого предложения, потому что на то время для него это была ужасно больщая сумма.

В Сети появился тизер нового клипа Олега Винника на песню "Роксолана" (Видео)

Олег признался: "Я написал песню украинско-немецкую. И, когда я спросил: "Как это все происходит?", мне предложили заплатить 600 тысяч то ли долларов, то ли евро. Для меня это, конечно, были космические деньги, и я не согласился на это дело".

Ради интереса музыкант спросил у своего норвежского коллеги, который ездил на Евровидение от Норвегии 20 лет назад, сколько он потратил на "поездку" на конкурс. Он ответил, что это обошлось ему очень дорого - он купил костюм за 450 долларов".

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Скандал, Взятка, Евровидение, Песенный конкурс, Олег Винник.
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