В Сети появился новый клип TamerlanAlena на песню "Рано" (Видео)

TamerlanAlena показали красоту индонезийских островов и историю любви, проверенную временем, в клипе "Рано". В этот раз TamerlanAlena, которые являются соавторами сингла, решили выступить и в роли создателей видео.