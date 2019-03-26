GROSU представила завершение музыкальной трилогии - "VOVA" (Видео)

Новости культуры: Популярная певица Алина Гросу опубликовала новый зажигательный клип на песню "VOVA".

Певица GROSU презентовала финальный третий эпизод трилогии "Дико Любила Вову". В нем фанаты наконец-то узнают чем закончилась история любви главных героев.

Клип был опубликован на официальной странице артистки на YouTube.

GROSU заявила, что "VOVA - это всего лишь имя в данной композиции. У каждого есть свой Вова, для которого он Бог. У кого-то папа, у кого-то муж или брат, а у меня такой, как фильме - красивый романтик и борец за свое счастье. К тому же сейчас это имя популярное и не только в анекдотах".

Новый сингл GROSU "VOVA" уже доступен для загрузки на следующих цифровых площадках:iTunes, Яндекс.Музыка, YouTube.Music и BOOM.

"Песня крутая! А идея трилогии - это нечто", "Я так ждала продолжения и......... Ура, клип шикарный и песня отпад", "Мега Круто!!!Песня хит. ....в принципе как и все твои песни.Жду продолжения. ..", "Это ХИТ! Завидую всем ВОВАм ) Алина, поздравляю !!! Кто считает так же - ставь лайк! А Темникова содрала идею и тоже скоро выпускает трилогию!", - написали фанаты певицы под клипом.