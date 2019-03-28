Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"

Новости культуры: Участники группы презентовали новое видео сегодня, 28 марта.

Музыкальная группа DakhaBrakha всегда поражает своими музыкальными новинками и на этот раз клип на песню "Пливе човен" не стал исключением.

Новый видеоклип на песню "Пливе човен" стал саундтреком к фильму украинского режиссера Романа Бондарчука "Вулкан". Кадры в клипе стали сочетанием сцен из фильма, а также с видеопланами музыкантов группы на съемочной площадке ленты, сообщает The Village.

Я хотел соединить голоса артистов с машинерией кинопроцесса – рельсами, осветительными приборами, кабелями. Впустить эту производственную материю в клип. Чтобы почувствовать, как много железа, людей и энергии задействовано в процессе создания образа на экране, создание фильма. Меня захватывает это сочетание. Связь, которая возникает между музыкантами и судьбой экранных героев, – поделился своими впечатлениями о создании клипа Роман Бондарчук.

Сами же музыканты уверяют, что новая композиция стала настоящим переосмыслением украинской народной песни. Новый клип "Пливе човен" сумел совместить кино и музыку под мелодию как всегда проникновенной и сильной песни: "Песня, кадры из "Вулкана" – наша попытка толчка атмосферы исчезнувших миров и поиски давно затерянного счастья".

Стоит добавить, что драма "Вулкан" выйдет в украинском прокате 4 апреля. История Романа Бондарчука расскажет о приключениях переводчика мониторинговой миссии ОБСЕ Лукаса (роль исполняет Сергей Степанский) в маленьком городке на юге Украины. Будущая кинолента уже завоевала 8 престижных наград на различных премиях и фестивалях.