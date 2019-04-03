Мировой музыкальный рынок за год вырос почти на 10%

Новости культуры: Доходы мировой музыкальной индустрии превысили 19 млрд долл. и продолжают расти.

Совокупная выручка мировой музыкальной индустрии в 2018 году составила рекордные 19,1 млрд долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI).

За год мировой музыкальный рынок вырос на 1,8 млрд долл. (9,7%).

Рост доходов обусловлен платными сервисами стримингового аудио, выручка которых выросла более чем на треть и сейчас составляет 37% от доходов всей музыкальной индустрии.

Всего в мире пользуются платными подписками на музыкальные сервисы 255 млн человек, подсчитали в организации.

На втором месте - доходы от продажи музыки на физических носителях (25%).

На третьем месте по объему доходов музыкальной индустрии — продажи прав на выступления артистов (14%).

Мировой рынок музыкальных записей растет четвертый год подряд. Стриминговые сервисы показывают стабильный рост уже восемь лет подряд.