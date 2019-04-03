Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
НАТО примет меры для обеспечения безопасного прохождения судов через Керченский пролив
НАТО примет меры для обеспечения безопасного прохождения судов через Керченский пролив
Сенатор США включил Россию в список основных угроз для стран НАТО
Сенатор США включил Россию в список основных угроз для стран НАТО
Уилл Смит создаст для Формулы-1 специальное шоу
Уилл Смит создаст для Формулы-1 специальное шоу
Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии
Золотая жар-птица 2019: названы номинанты украинской премии

Мировой музыкальный рынок за год вырос почти на 10%

Мировой музыкальный рынок за год вырос почти на 10%
05:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости культуры: Доходы мировой музыкальной индустрии превысили 19 млрд долл. и продолжают расти.

Совокупная выручка мировой музыкальной индустрии в 2018 году составила рекордные 19,1 млрд долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI).

За год мировой музыкальный рынок вырос на 1,8 млрд долл. (9,7%).

Рост доходов обусловлен платными сервисами стримингового аудио, выручка которых выросла более чем на треть и сейчас составляет 37% от доходов всей музыкальной индустрии.

Всего в мире пользуются платными подписками на музыкальные сервисы 255 млн человек, подсчитали в организации.

На втором месте - доходы от продажи музыки на физических носителях (25%).

На третьем месте по объему доходов музыкальной индустрии — продажи прав на выступления артистов (14%).

Мировой рынок музыкальных записей растет четвертый год подряд. Стриминговые сервисы показывают стабильный рост уже восемь лет подряд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аудио, IFPI, Музыкальный рынок, Аудиостриминг, Стриминг сервисы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
02 День Фотиньи Колодезницы: что нельзя делать в этот день
03 Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ
04 ЦИК осталось обработать 0,25% протоколов
05 Добровольно сдать оружие в столице можно до 30 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
СМИ: Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Затянувшийся Brexit: Туск призывает сохранять терпение
Затянувшийся Brexit: Туск призывает сохранять терпение
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Самые мощные Android-смартфоны в марте 2019-го
Самые мощные Android-смартфоны в марте 2019-го
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь