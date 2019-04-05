Новости культуры: Знаменитая исполнительница призналась, что собирается в тур по США и Канаде.

Украинская певица Злата Огневич анонсировала тур по Соединенным Штатам Америки и Канаде.

На официальной странице в Instagram Злата Огневич сделала громкое объявление. Всего запланировано пять концертов.

"Вот мы и едем в тур по Америке и Канаде. Волнение и год плодотворной работы над этим туром позади, а впереди – встреча с Тобой!!! Я хочу увидеть огонь в твоих глазах, потому что он ценнее, чем проданные билеты! Я хочу, чтобы ни один человек не ушел равнодушной. Я хочу, чтобы Вы услышали настоящую Исповедь моей души… Я не умею просто петь хорошую музыку, но я умею говорить на ней с каждым слушателем, и я искренне верю в то, что на мои концерты придет именно тот зритель, о котором я так мечтала в детстве, стоя перед зеркалом с игрушечным микрофоном!" – написала Огневич.

Так, Злата Огневич выступит в Торонто, Эдмонтоне, Чикаго, Филадельфии и завершит концертный тур в Нью-Йорке.