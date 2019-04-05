Украинская певица Злата Огневич анонсировала тур по Соединенным Штатам Америки и Канаде.
На официальной странице в Instagram Злата Огневич сделала громкое объявление. Всего запланировано пять концертов.
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Ось ми і їдемо в тур Америкою та Канадою. Хвилювання і рік плідної роботи над цим туром-позаду, а попереду- зустріч з Тобою!!! Я хочу побачити вогонь у Твоїх очах, бо він коштовніший, ніж продані квитки! Я хочу, щоб жодна людина не пішла байдужою. Я хочу, щоб Ви почули справжню Сповідь моєї душі... Я не вмію просто співати гарну музику, але я вмію розмовляти нею до кожного слухача і я щиро вірю в те, що на мої концерти прийде саме той глядач, про якого я так мріяла в дитинстві, стоячи перед дзеркалом з іграшковим мікрофоном!. . EVENT UA @a.balbus presen #ukrain #zlataognevich #златаогневич #usatour #singer #music #українськамузика #canadatour #art #live
"Вот мы и едем в тур по Америке и Канаде. Волнение и год плодотворной работы над этим туром позади, а впереди – встреча с Тобой!!! Я хочу увидеть огонь в твоих глазах, потому что он ценнее, чем проданные билеты! Я хочу, чтобы ни один человек не ушел равнодушной. Я хочу, чтобы Вы услышали настоящую Исповедь моей души… Я не умею просто петь хорошую музыку, но я умею говорить на ней с каждым слушателем, и я искренне верю в то, что на мои концерты придет именно тот зритель, о котором я так мечтала в детстве, стоя перед зеркалом с игрушечным микрофоном!" – написала Огневич.
Так, Злата Огневич выступит в Торонто, Эдмонтоне, Чикаго, Филадельфии и завершит концертный тур в Нью-Йорке.